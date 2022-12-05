Энрике: Если кто-то смотрит на Марокко свысока, то точно не мы

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Испания встретится с Марокко.

Главный тренер "Фурии Рохи" Луис Энрике поделился мыслями о предстоящем матче.

Испанский специалист считает африканскую сборную одной из самых подготовленных на Мундиале.

Читай также: Два ключевых игрока сборной Марокко не тренировались в общей группе перед матчем с Испанией

"Мы не собираемся менять идею своей игры. Но это не значит, что мы должны доминировать все 90 минут, потому что на ЧМ мы играем против команд высокого уровня, игроков и тренеров.

Если говорить о выступлении на чемпионате мира, то Испания играет удивительно хорошо, за исключением 10 минут в матче с Японией. Япония превосходила нас только 10 минут, мы сыграли почти 300. По мере продвижения турнира таких минут будет больше.

Я совсем не беспокоюсь о результате. Я беспокоюсь о том, что команда будет делать все хорошо. Если мы делаем все хорошо, нормальным делом является победа.

Марокко - одна из самых подготовленных команд на этом чемпионате мира. Если кто-то и смотрит на Марокко свысока, то это не испанская команда", - заявил Энрике.

Матч Марокко - Испания пройдет завтра, 6 декабря. Начало - в 17:00 по киевскому времени..