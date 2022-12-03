Два ключевых игрока сборной Марокко не тренировались в общей группе перед матчем с Испанией
Ашраф Хакими и Юссеф Эн-Несири могут не помочь своей команде в 1/8 финала.
В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко встретится с Испанией.
Африканская сборная, которая и так не считается фаворитом, судя по всему, может сыграть без двух игроков основы.
На последней тренировке национальной команде защитник Ашраф Хакими и нападающий Юссеф Эн-Несири тренировались отдельно.
При этом, матч пройдет во вторник, 6 октября, поэтому у игроков много времени чтобы восстановиться к матчу.