Два ключевых игрока сборной Марокко не тренировались в общей группе перед матчем с Испанией

Ашраф Хакими и Юссеф Эн-Несири могут не помочь своей команде в 1/8 финала.

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко встретится с Испанией.

Африканская сборная, которая и так не считается фаворитом, судя по всему, может сыграть без двух игроков основы.

На последней тренировке национальной команде защитник Ашраф Хакими и нападающий Юссеф Эн-Несири тренировались отдельно.

При этом, матч пройдет во вторник, 6 октября, поэтому у игроков много времени чтобы восстановиться к матчу.