Пятов: С днем волонтера! Настоящие герои, держащие волонтерский фронт. Вам по силам найти все

Вратарь Шахтера поздравил тех, кто помогает Вооруженным Силам Украины.

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов в Instagram поздравил волонтеров с их днем.

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"С днем волонтера! Настоящие герои, держащие волонтерский фронт. От дрона до Байрактара. От тепловизора к спутнику. Вам по силам найти все!

Доверяем несомненно, помогаем вовсю, благодарим безгранично", - написал Пятов в Stories.

Стоит отметить, что день волонтера отмечается в мире с 1985 года.