Пятов: С днем волонтера! Настоящие герои, держащие волонтерский фронт. Вам по силам найти все
Вратарь Шахтера поздравил тех, кто помогает Вооруженным Силам Украины.
Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов в Instagram поздравил волонтеров с их днем.
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"С днем волонтера! Настоящие герои, держащие волонтерский фронт. От дрона до Байрактара. От тепловизора к спутнику. Вам по силам найти все!
Доверяем несомненно, помогаем вовсю, благодарим безгранично", - написал Пятов в Stories.
Стоит отметить, что день волонтера отмечается в мире с 1985 года.