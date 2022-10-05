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Футбол

Экс-хавбек Карпат рассказал, что его отец пытался записаться в ВСУ добровольцем

Папа Игоря Худобяка хотел защищать Украину несмотря на то, что уже не призовного возраста
Сегодня, 14:29
Игорь Худобяк / Getty Images
Игорь Худобяк / Getty Images
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Бывший игрок Карпат Игорь Худобяк рассказал, что его отец имел желание записаться в добровольческий батальон.

По словам украинца, Ярослав Худобяк хотел защищать страну от оккупантов, но ему отказали из-за превышения возрастного порога.

"Было страшно. Я переживал за безопасность родителей. Моему папе было не так страшно. Он сразу ушел и записался добровольцем. Поскольку ему 61 ​​год, то его не взяли в Вооруженные Силы Украины.

Но он проходил подготовку пять месяцев на одной военной базе и ему сказали, что, возможно, ему позвонят по телефону и потребуется его помощь.

Вывезти родителей из страны? Был такой разговор, но родители не захотели никуда ехать из Украины", - заявил экс-хавбек львовского клуба.

В данный момент футболист выступает в чемпионате Кипра за Этникос.

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