Члена тренерского штаба ПФК Львов могут посадить на 4 года

Суд в Минске в ближайшее время рассмотрит дело Василия Хомутовского.

Тренер вратарей ПФК Львов, белорус Василий Хомутовский может сесть в тюрьму на родине.

Специалисту грозит 4 года тюрьмы или от 2 до 5 лет лишения свободы за участие в действиях, нарушающих общественный порядок.

Ранее Хомутовского задержали в Минске за репост материалов с телеграм-каналов, которые считаются в Беларуси экстремистскими.

В скором времени Ленинский районный суд в столице соберется, чтобы рассмотреть его дело.