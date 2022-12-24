Члена тренерского штаба ПФК Львов могут посадить на 4 года
Суд в Минске в ближайшее время рассмотрит дело Василия Хомутовского.
Тренер вратарей ПФК Львов, белорус Василий Хомутовский может сесть в тюрьму на родине.
Специалисту грозит 4 года тюрьмы или от 2 до 5 лет лишения свободы за участие в действиях, нарушающих общественный порядок.
Ранее Хомутовского задержали в Минске за репост материалов с телеграм-каналов, которые считаются в Беларуси экстремистскими.
В скором времени Ленинский районный суд в столице соберется, чтобы рассмотреть его дело.