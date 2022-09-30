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Член тренерского штаба Львова задержан в Беларуси

Василию Хомутовскому грозит тюремный срок на родине.
Сегодня, 21:55
Василий Хомутовский / fclviv.com.ua
Василий Хомутовский / fclviv.com.ua
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Член тренерского штаба ПФК Львов Василий Хомутовский был задержан в Минске.

Беларусский специалист отправился на родину, чтобы пройти курс лечения.

Правоохранительные органы задержали Хомутовского и допросили.

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Провластные телеграм-каналы опубликовали видео, где специалист признается в посещении митингов.

Беларусу грозит от 3 до 7 лет тюрьмы, денежный штраф или условный срок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол тюрьма ПФК Львов
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