Член тренерского штаба Львова задержан в Беларуси
Василию Хомутовскому грозит тюремный срок на родине.
Член тренерского штаба ПФК Львов Василий Хомутовский был задержан в Минске.
Беларусский специалист отправился на родину, чтобы пройти курс лечения.
Правоохранительные органы задержали Хомутовского и допросили.
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Провластные телеграм-каналы опубликовали видео, где специалист признается в посещении митингов.
Беларусу грозит от 3 до 7 лет тюрьмы, денежный штраф или условный срок.