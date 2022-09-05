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Футбол

Тренер детской академии Львова погиб, защищая Украину от оккупантов

Дмитрий Фиалка отдал жизнь за Украину.
Сегодня, 09:52
Дмитрий Фиалка / Динамо Львов
Дмитрий Фиалка / Динамо Львов
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Российская Федерация продолжает полномасштабное вторжение в Украину. С первых дней многие украинские граждане встали на защиту родной страны.

Детский тренер Львова Дмитрий Фиалка, который работал с командой U-16, взял оружие, чтобы защитить Украину от врага.

В воскресенье, 4 сентября, стало известно, что Дмитрий Фиалки погиб. О смерти тренера сообщили на Facebook-странице Динамо Львов, Динамо Львов, где раньше работал специалист.

На момент смерти Дмитрию было 39 лет.

Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину от оккупантов.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трагедия война с россией
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