Тренер детской академии Львова погиб, защищая Украину от оккупантов
Дмитрий Фиалка отдал жизнь за Украину.
Российская Федерация продолжает полномасштабное вторжение в Украину. С первых дней многие украинские граждане встали на защиту родной страны.
Детский тренер Львова Дмитрий Фиалка, который работал с командой U-16, взял оружие, чтобы защитить Украину от врага.
В воскресенье, 4 сентября, стало известно, что Дмитрий Фиалки погиб. О смерти тренера сообщили на Facebook-странице Динамо Львов, Динамо Львов, где раньше работал специалист.
На момент смерти Дмитрию было 39 лет.
Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину от оккупантов.