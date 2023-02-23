iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Подвал таблицы и неоднозначное выступление в кубках: Сборная Украины в чемпионате Англии

Редакция ISPORT, вооружившись футбольным симулятором FIFA 23 решила проверить как национальная команда проявит себя в топ-чемпионатах
Сегодня, 12:01
Украина / Getty Images
Украина / Getty Images

Интерес к украинским футболистам возростает. Лишь только в зимнее трансферное окно в топ-5 чемпионатов Европы перебрались Виктор Цыганков, Михаил Мудрик и Илья Забарный.

Редакция ISPORT задалась вопросом: Как могла бы выступить команда собранная из лучших и перспективных украинских  футболистов на клубном уровне? Футбольный симулятор FIFA 23 поможет нам на него ответить.

Первой на очереди будет Английская Премьер-Лига и украинизованный Норвич Сити. Эксперимент будет длиться один сезон. 

Сборная Украины против топ-клубов АПЛ

Уже в третьем туре нашу национальну команду встретило первое серьезное испытание в лице лондонского Тоттенхэма. "Шпоры" открыли счет на пятнадцатой минуте, но на 89 Малиновский восстановил паритет в счете и принес "сине-желтым" важную ничью.

Следующий топ-клуб ждал нас через месяц и им снова стала команда из Лондона. В этот раз Челси. С "синими" повезло меньше, ведь на голы Маунта и Стерлинга смог ответить лишь Шапаренко. 

И завершающим аккордом лондонского вояжа стала игра с Арсеналом, где мы победили со счетом 2:1 благодаря голам Цыганкова и Малиновского. 

Далее нас ждал двойной манчестерский вызов. В игре с "красными дьяволами" украинский коллектив не устоял под натиском Антони и Рэшфорда. От "горожан" сборная пропустила трижды, а ответила голом Малиновского в конце встречи.

Ну и что касается поединка против Ливерпуля, то здесь Дарвин Нуньес и все тот же Малиновский обменялись голами и на этом все завершилось.

2023 год встретил нас еще одним поединком против Ман Сити, где мы были принимающей стороной.  Дома и стены помогают, как говорится, поэтому уже в дебюте игры Шапаренко открыл счет в матче, но затем Холланд и дважды Грилиш огорчили нашу команду и гол Цыганкова в конце встречи стал лишь голом престижа.

Долго ждать следующего домашнего матча против гранда не пришлось. Спустя всего один тур, 14 января, мы снова сошлись с подопечными Юргена Клоппа. Результат аналогичен. За Украину отличились Мудрик и Яремчук.

В конце месяца мы отправились на Эмирейтс Стэдиум. Хозяева легко переиграли нас со счетом 4:2, забивали снова Мудрик и Яремчук. Из Лондона мы могли и не уезжать, ведь спустя две недели нас на своем поле ожидал Тоттенхэм и поражение со счетом 3:0.

В апреле были последние матчи против топ-клубов, а именно два подряд матча с МЮ и Челси. Коллектив Эрик Тен Хага победил со счетом 4:2, а вот с Челси случилась боевая ничья - 1:1. Забивали в этих матчах Малиновский, Цыганков и Беседин соответственно.

Турнирная таблица и выступление в кубках

В чемпионате мы показали себя не очень уверенно и заняли лишь 15 место.

В кубке лиги нас сразу же выбил Тоттенхэм, а вот в кубке Англии мы дошли до четвертьфинала, где обидно уступили МЮ со счетом 2:1.

 

Индивидуальная статистика игроков сборной Украины

Несмотря на не лучшее выступление команды в лиге все же нашлись те, кто хорошо показал себя индивидуально. Руслан Малиновский стал одним из лучших бомбардиров АПЛ.

Буяльский неплохо показал себя в качестве ассистента, заняв 6 место в списке.

 

Трансферы топ-клубов АПЛ

Усиливаться Норвич "натурализованными" игрмоками не стал, а вот другие команды провернули ряд интересных трансферов.

Челси усилился Микелем Мерино и, Ливерпуль подписал Джованни ди Лоренцо и Доминика Собослаи, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед приобрели Хосе Гая, Альфонсо Педрасу, Лукаса Васкеса и Кевина Фолланда соответственно, а новичками Тоттенхэма стали Джанлука Мансини и Эмилиано Мартинес. 

Лишь Арсенал никого не подписал ни в зимнее, ни в летнее трансферное окно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины АПЛ FIFA 23

Статьи по теме

Худжамов - о получении британской визы: Ребров согласился стать тренером сборной и процесс пошел Худжамов - о получении британской визы: Ребров согласился стать тренером сборной и процесс пошел
Поттер: Я не глупый и не наивный, я прекрасно понимаю разочарование фанатов Челси Поттер: Я не глупый и не наивный, я прекрасно понимаю разочарование фанатов Челси
Джим Рэтклифф хочет выкупить все акции Манчестер Юнайтед, которыми владеют Глейзеры Джим Рэтклифф хочет выкупить все акции Манчестер Юнайтед, которыми владеют Глейзеры
Гакпо и Нуньес принесли Ливерпулю победу над Ньюкаслом Гакпо и Нуньес принесли Ливерпулю победу над Ньюкаслом
Помочь журналистам

Видео

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа15:27
Ливерпуль намерен летом поддержать Клоппа трансферами
Европа15:12
Коваленко получил нового главного тренера в Специи
Лига Европы14:55
Ренн - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига конференций14:50
Днепр-1 - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Бокс14:44
"Не по зубам": Экс-чемпион сделал неутешительный для Усика прогноз на бой с Фьюри
Европа14:32
В Британии создадут новый футбольный орган
Европа14:03
РБ Лейпциг намерен сделать Гвардиола самым дорогим защитником мира
Другие страны13:55
С саблей наголо: Роналду предстал в необычном образе в Саудовской Аравии
Лига Чемпионов13:27
Холанд - худший игрок матча РБ Лейпциг - Манчестер Сити
Европа13:10
Дебют Забарного за Борнмут снова переносится
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK