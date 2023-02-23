Подвал таблицы и неоднозначное выступление в кубках: Сборная Украины в чемпионате Англии

Редакция ISPORT, вооружившись футбольным симулятором FIFA 23 решила проверить как национальная команда проявит себя в топ-чемпионатах

Интерес к украинским футболистам возростает. Лишь только в зимнее трансферное окно в топ-5 чемпионатов Европы перебрались Виктор Цыганков, Михаил Мудрик и Илья Забарный.

Редакция ISPORT задалась вопросом: Как могла бы выступить команда собранная из лучших и перспективных украинских футболистов на клубном уровне? Футбольный симулятор FIFA 23 поможет нам на него ответить.

Первой на очереди будет Английская Премьер-Лига и украинизованный Норвич Сити. Эксперимент будет длиться один сезон.

Сборная Украины против топ-клубов АПЛ

Уже в третьем туре нашу национальну команду встретило первое серьезное испытание в лице лондонского Тоттенхэма. "Шпоры" открыли счет на пятнадцатой минуте, но на 89 Малиновский восстановил паритет в счете и принес "сине-желтым" важную ничью.

Следующий топ-клуб ждал нас через месяц и им снова стала команда из Лондона. В этот раз Челси. С "синими" повезло меньше, ведь на голы Маунта и Стерлинга смог ответить лишь Шапаренко.

И завершающим аккордом лондонского вояжа стала игра с Арсеналом, где мы победили со счетом 2:1 благодаря голам Цыганкова и Малиновского.

Далее нас ждал двойной манчестерский вызов. В игре с "красными дьяволами" украинский коллектив не устоял под натиском Антони и Рэшфорда. От "горожан" сборная пропустила трижды, а ответила голом Малиновского в конце встречи.

Ну и что касается поединка против Ливерпуля, то здесь Дарвин Нуньес и все тот же Малиновский обменялись голами и на этом все завершилось.

2023 год встретил нас еще одним поединком против Ман Сити, где мы были принимающей стороной. Дома и стены помогают, как говорится, поэтому уже в дебюте игры Шапаренко открыл счет в матче, но затем Холланд и дважды Грилиш огорчили нашу команду и гол Цыганкова в конце встречи стал лишь голом престижа.

Долго ждать следующего домашнего матча против гранда не пришлось. Спустя всего один тур, 14 января, мы снова сошлись с подопечными Юргена Клоппа. Результат аналогичен. За Украину отличились Мудрик и Яремчук.

В конце месяца мы отправились на Эмирейтс Стэдиум. Хозяева легко переиграли нас со счетом 4:2, забивали снова Мудрик и Яремчук. Из Лондона мы могли и не уезжать, ведь спустя две недели нас на своем поле ожидал Тоттенхэм и поражение со счетом 3:0.

В апреле были последние матчи против топ-клубов, а именно два подряд матча с МЮ и Челси. Коллектив Эрик Тен Хага победил со счетом 4:2, а вот с Челси случилась боевая ничья - 1:1. Забивали в этих матчах Малиновский, Цыганков и Беседин соответственно.

Турнирная таблица и выступление в кубках

В чемпионате мы показали себя не очень уверенно и заняли лишь 15 место.

В кубке лиги нас сразу же выбил Тоттенхэм, а вот в кубке Англии мы дошли до четвертьфинала, где обидно уступили МЮ со счетом 2:1.

Индивидуальная статистика игроков сборной Украины

Несмотря на не лучшее выступление команды в лиге все же нашлись те, кто хорошо показал себя индивидуально. Руслан Малиновский стал одним из лучших бомбардиров АПЛ.

Буяльский неплохо показал себя в качестве ассистента, заняв 6 место в списке.

Трансферы топ-клубов АПЛ

Усиливаться Норвич "натурализованными" игрмоками не стал, а вот другие команды провернули ряд интересных трансферов.

Челси усилился Микелем Мерино и, Ливерпуль подписал Джованни ди Лоренцо и Доминика Собослаи, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед приобрели Хосе Гая, Альфонсо Педрасу, Лукаса Васкеса и Кевина Фолланда соответственно, а новичками Тоттенхэма стали Джанлука Мансини и Эмилиано Мартинес.

Лишь Арсенал никого не подписал ни в зимнее, ни в летнее трансферное окно.