Украина против Англии в FIFA 23: Неожиданный прогноз от футбольного симулятора

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины на выезде сыграет против национальной команды Англии в рамках отбора на Евро-2024. "Желто-синим" предстоит непростая встреча на выезде, однако игроки обеих команд в хорошей форме, из-за чего будет сложно предугадать победителя противостояния.

Ввиду этого, редакция ISPORT не стала давать точных прогнозов на данный матч, а просимулировала игру в известном футбольном симуляторе FIFA 23.

Проговорим сразу, что мы ничего не меняли в составах команд и ни коим образом не вмешивались в саму игру или влияли на нее. Все предельно честно!

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В FIFA 23 сборная Украины имеет всего четыре звезды из пяти возможных в качестве оценки уровня команды. Средний рейтинг атаки оценен в 75 пунктов, полузащита - в 77, а оборона всего в 73.

В свою очередь, команда Англии получила пять звезд, а также 85 пунктов за атаку, и по 83 - за полузащиту и оборону.

Что касается внутриигровых тактик и схем, то Украина играет по схеме 4-1-4-1. В стартовый состав от EA Sports вошли:

Голкипер: Анатолий Трубин;

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков.

Нападающий: Роман Яремчук

Сборная Англии будет выступать против "желто-синих" по схеме 4-3-3. Стартовый состав выглядит следующим образом:

Голкипер: Джордан Пикфорд;

Защитники: Кайл Уокер, Джон Стоунс, Харри Магуайр, Люк Шоу;

Полузащитники: Калвин Филлипс, Деклан Райс, Мэйсон Маунт;

Нападающие: Фил Фоден, Харри Кейн, Рахим Стерлинг.

Что касается самого матча, то команды играли весьма равно. Несмотря на свой именитый статус, англичане позволяли украинцам создавать атаки, нагружать работой голкипера, а также выполнять изящные комбинации.

Одна из таких завершилась голом на 55-й минуте. После розыгрыша углового Александр Зинченко нашел в центре штрафной площади свободного Романа Яремчука, после чего форвард спокойно отправил мяч в ворота.

К сожалению, это был единственный гол в данной игре, однако он вселяет надежду фанатам украинского футбола, что в реальности матч пройдет по схожему сценарию!

Напомним, матч отбора на Евро-2024 Англия - Украина пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву уже в это воскресенье.