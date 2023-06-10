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Теплая встреча: Защитник Динамо увиделся с родным братом после 15 лет разлуки

У Александра Сироты на свадьбе побывал особый гость.
Сегодня, 00:03
Александр Сирота / FC Dynamo Kyiv
Александр Сирота / FC Dynamo Kyiv

Защитник Динамо Александр Сирота встретился с родным братом, живущим в Америке после длительной разлуки. Об этом футболист рассказал в своем Instagram.

Кевин Сирота приехал к игроку киевлян на свадьбу, что позволило им увидеться впервые за 15 лет. По этому поводу Александр написал теплый пост, не забыв поблагодарить ВСУ.

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"Это мой родной брат Кевин, я не видел его 15 лет, потому что он живет в США и после смерти папы ему было морально очень трудно приехать.

Неделю назад, несмотря на войну, несмотря на тяжелый путь в Украину, он приехал на мою свадьбу, не боясь того, что в стране война, хотя все его отговаривали ехать, переживая за его безопасность.

Я хочу поблагодарить ВСУ за такую возможность увидеть своего родного брата, обнять его снова", - написал центрбэк столичного клуба.

Также в Instagram Stories Сирота-младший поделился рядом детских фото вместе со своим старшим братом.

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