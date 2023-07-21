Лилль Фонсеки подпишет чемпиона мира по футболу

Французский Лилль усилит линию обороны имменитым свободным агентом.

Как сообщает RMC Sport, "доги" подпишут экс-центрбэка Барселоны Самуэля Умтити. Француз уже прошел медосмотр в новом клубе.

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Ни длительность контракта, ни финансовая сторона соглашения неизвестны широкой общественности на данный момент.

Отметим, что Умтити становился чемпионом мира в 2018 году вместе со сборной Франции, когда чемпионат мира проходил в стране-террористе.

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