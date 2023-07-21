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Порту близок к подписанию хавбека Барселоны

Нико продолжит карьеру в стане "драконов".
Сегодня, 17:53
Нико Гонсалес / Getty Images
Нико Гонсалес / Getty Images

Полузащитник Барселоны Нико Гонсалес близок к переходу в Порту. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Стороны уже согласовали трансфер. У каталонцев останется опция выкупа футболиста.

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Самому Гонсалесу осталось согласовать зарплату с Порту, поскольку она будет ниже, чем в Барселоне. После этого трансфер будет закрыт.

Минувший сезон испанец провел в аренде в Валенсии. Игрок за 26 матчей Ла Лиги забил один гол и отдал один ассист.

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