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Феликс достиг принципиального соглашения с Барселоной

Теперь каталонцам осталось самое сложное - договориться с Атлетико.
Сегодня, 07:35
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Форвард мадридского Атлетико Жоау Феликс стал на шаг ближе к переходу в Барселону.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 23-летний португалец достиг принципиального соглашения с "сине-гранатовыми".

При этом отмечается, что Феликс получил три предложения от других команд, но он их отклонил, так как он хочет присоединиться только к команде Хави Эрнандеса.

Теперь же Барселона готова начать переговоры с "матрасниками" о переходе футболиста, который летом 2019 года стоил им 127,2 миллиона евро.

Напомним, что недавно Жоау Феликс признался, что он с детства мечтает играть за Барселону.

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