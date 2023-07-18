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Фелиш признался, в каком клубе хотел бы продолжить карьеру

Речь не о Челси, и не об Атлетико.
Вчера, 22:58
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Нападающий Атлетико и сборной Португалии Жоау Фелиш рассказал, в каком клубе он всегда мечтал играть.

По словам молодого игрока, его главной мечтой всегда было выступать за Барселону.

"Барселона всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к Барсе. Я мечтал об этом с детства.

Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой", – приводит слова португальца Фабрицио Романо

Ранее, напомним, сообщалось, что Бенфика заинтересована в подписании 23-летнего форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона жоау фелиш

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