Фелиш может вернуться в Португалию
Руй Кошта придумал план, как вернуть форварда в Бенфику.
Бенфика ищет возможности арендовать Жоау Фелиша, пишет Notícias ao Minuto.
Президент клуба Руи Кошта уже разработал план, как вернуть талантливого форварда обратно в клуб.
Бенфика попробует предложить Атлетико аренду в самом конце трансферного окна, когда у мадридцев не будет других вариантов.
Однако отметим, что есть вероятность того, Жоау летом присоеднится к ПСЖ, если парижане смогут продать Неймара.
Сам же Фелиш был бы рад вернуться в Португалию, форвард считает, что сможет снова использовать клуб, как трамплин.
Ранее, напомним, дортмундская Боруссия тожет хочет арендовать своего экс-игрока.