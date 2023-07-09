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Фелиш может вернуться в Португалию

Руй Кошта придумал план, как вернуть форварда в Бенфику.
Сегодня, 18:12
Жоао Фелиш / Getty Images
Жоао Фелиш / Getty Images

Бенфика ищет возможности арендовать Жоау Фелиша, пишет Notícias ao Minuto.

Президент клуба Руи Кошта уже разработал план, как вернуть талантливого форварда обратно в клуб.

Бенфика попробует предложить Атлетико аренду в самом конце трансферного окна, когда у мадридцев не будет других вариантов.

Однако отметим, что есть вероятность того, Жоау летом присоеднится к ПСЖ, если парижане смогут продать Неймара.

Сам же Фелиш был бы рад вернуться в Португалию, форвард считает, что сможет снова использовать клуб, как трамплин.

Ранее, напомним, дортмундская Боруссия тожет хочет арендовать своего экс-игрока

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон жоау фелиш

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