Боруссия может арендовать своего экс-игрока

Дортмундская Боруссия рассматривает вариант с арендой Джейдона Санчо, утверждает Sky Sport Deutschland.

Напомним, что в 2021 году 23-летний англичанин именно оттуда перешел в Манчестер Юнайтед за 85 млн евро.

В данный момент "шмели" не планируют предпринимать каких-либо действий. Если руководство все же решить обратиться к МЮ, то случиться это под конец трансферного окна.

Стоит отметить, что сам Джейдон хотел бы остаться в Англии и побороться за место в стартовом составе. К тому же большой прегрдай на пути этой сделки может стать ольшая зарплата игрока.

Ранее, напомним, сообщалось, что Джон Терри вернулся в Челси.