Фелиш готов перебраться в ПСЖ

Жоау Фелиш, похоже, определился, со своим дальнейшмим будущим.

Как сообщает AS, португалец воодушевлен перспективой перебраться в ПСЖ. Он хочет поработать под руководством Луиса Энрике, ставшего новым тренером парижан.

Однако, сам французский гранд не будет пытаться подписать Фелиша пока клуб не покинет Неймар. Руководство столичного клуба хочет быть уверено, что подобная сделка не скажется на них и не повлечет санкции финансового фейр-плей.

Напомним, ранее ПСЖ подписал футболиста сборной Испании.