Пятов сравнил Мудрика с топ-легионером, который так и не раскрылся

Андрей Пятов рассказал, кого из звездных легионеров Шахтера ему напоминает Михаил Мудрик.

По словам бывшего вратаря, украинский талант больше всего похож по стилю игры на Дугласа Косту.

"Михаил для меня, как Дуглас Коста. У него есть невероятные способности, которые ему помогают стоить 100 миллионов, но ему надо подтянуть другие компоненты. Он это понимает, он этим занимается, он очень прибавил в последние годы, когда начал понимать свои сильные и слабые стороны.

Для этого ему был нужен тренер, Де Дзерби, который в него поверил, потом уже был Йовичевич. Дуглас Коста также такой. У него выдающийся талант, у него есть данные. Это для меня один из талантов, который не раскрылся. Он не зря был в Ювентусе, в Баварии. Ему чего-то не хватало. Он так и не стал мегазвездой уровня Роналдиньо. Я бы хотел, чтобы Михаил развивался, чтобы у него были хорошие тренеры и он достиг того уровня", - сказал легендарный экс-игрок "горняков" в интервью Football.ua

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