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Довбик забил первый гол за Жирону в дебютном матче

Артем отличился с ассиста Виктора Цыгакнова
Сегодня, 19:37
Артем Довбик и Виктор Цыганков / Twitter
Артем Довбик и Виктор Цыганков / Twitter

Футболист сборной Украины Артем Довбик официально дебютировал в новом клубе и сразу отметился дебютным забиым мячем.

Нападающий вышел на поле в матче Жирона - Реал Сосьедад, заменив Кристиана Стуани на 64 минуте. 

Менее чем через 10 минут впервые в этом сезоне чемпионата Испании в составе коллектива Мичела сработала украинская связка. Артем откликнулся на навес Цыганкова и переправил мяч в ворота басков.

На момент написания новости в матче ничья со счетом 1:1. Голом в начале встречи за гостей отметился Такефуса Кубо.

Стоит отметить, что Довбик выходил на поле в матче против Лацио, но то была товарищеская игра.

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Видео дебютного гола Артема Довбика в Ла Лиге
Видео дебютного гола Артема Довбика в Ла Лиге

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