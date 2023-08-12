Довбик забил первый гол за Жирону в дебютном матче
Артем отличился с ассиста Виктора Цыгакнова
Футболист сборной Украины Артем Довбик официально дебютировал в новом клубе и сразу отметился дебютным забиым мячем.
Нападающий вышел на поле в матче Жирона - Реал Сосьедад, заменив Кристиана Стуани на 64 минуте.
Менее чем через 10 минут впервые в этом сезоне чемпионата Испании в составе коллектива Мичела сработала украинская связка. Артем откликнулся на навес Цыганкова и переправил мяч в ворота басков.
𝗧𝗦𝗬𝗚𝗔𝗡𝗞𝗢𝗩 & 𝗗𝗢𝗩𝗕𝗬𝗞 😳😳😳😳— Girona FC (@GironaFC) August 12, 2023
На момент написания новости в матче ничья со счетом 1:1. Голом в начале встречи за гостей отметился Такефуса Кубо.
Стоит отметить, что Довбик выходил на поле в матче против Лацио, но то была товарищеская игра.
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