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Шапаренко - Сидорчуку: Спасибо тебе за все

Футболист Динамо попрощался с уже бывшим партнером.
Сегодня, 22:15
Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук
Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук

Хавбек киевского Динамо Николай Шапаренко попрощался с уже бывшим партнером по команде и капитаном "бело-синих" Сергеем Сидорчуком.

Украинский футболист посвятил экс-одноклубнику небольшой пост в своем Instagram.

"Спасибо тебе за все, Капитан! Желаю тебе успехов в твоем новом вызове", - написал Шапаренко, прикрепив совместное фото с Сергеем.

Напомним, ранее ISPORT рассказал об истории и текущем положении дел в новом клубе Сидорчука.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Сергей Сидорчук Николай Шапаренко Вестерло

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