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Моуринью уже получил предложения работы

Саудовцы наконец долждались своего часа.
Сегодня, 18:45
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Жозе Моуринью не останется надолго без работы, пишет teamtalk.

Издание утверждает, что португалський специалист уже имеет на руках два предложения от саудовских клубов.

Уже некоторое время саудиты охотятся за "Особенным", однако Жозе отвергал все их безумные предложения, а теперь ситуация изменилась.

Аль-Хилаль и Аль-Ахли очень хотят видеть португальца у себя. Также не исключен вариант с приходом Жохе в Ньюкасл, у которого те же владельцы.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Ромы встал на защиту Моуринью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью

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