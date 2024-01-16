Бывший тренер Ромы встал на защиту Моуринью после его увольнения

Бывший тренер Ромы Фабио Капелло отреагировал на увольнение Жозе Моуринью.

"Похоже, эти американские владельцы имеют странный подход к делу, они не уважают тех, кто работает на них. Они проявляют неуважение, потому что мы видели, как Мальдини был уволен в телефонном разговоре. А теперь они сделали то же самое с Моуринью, который был на базе клуба, а ему сказали, что он больше не управляет.

Здесь нет никакой чувствительности. Есть бизнес. Они владельцы, они решают. Но верю в нечто большее, в определенное чувство уважения к тем, кто с ними работает. Было бы лучше прощаться иначе, чем холодным заявлением или звонком".

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"Не ожидал такого решения Ромы, особенно таким образом. Разумеется, они больше не были на одной волне. У Моуринью были некоторые запросы, но он не получил ответов. Это уже было сигналом того, что дела не обстоят хорошо.

Считаю, к Моуринью относились как к человеку, никогда не тренировавшему команду. Это большое неуважение к тренеру, который очень многое отдал мировому футболу, не только европейскому. Такой подход Ромы неприемлем для меня", – заявил Капелло в интервью Sky Sport Italia.

В Риме Жозе проработал более 2 лет. Моуриньо выиграл с клубом Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы.

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