Украинские арбитры назначены на матч квалификации Лиги чемпионов
Бригада будет работать на игре первого раунда отбора.
Бригада украинских арбитров получила назначение на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов-2025/2026.
Как сообщает УЕФА, судьи будут работать на игре Дифферданж (Люксембург) - Дрита (Косово).
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Главным арбитром матча назначен Виктор Копиевский, которому будут помогать Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Резервным рефери будет Дмитрий Панчишин.
За работу системы ВАР будут отвечать Алексей Деревинский и Александр Шандор.
Матч состоится 15 июля и начнется в 21:00 по киевскому времени.
Напомним, что Динамо узнало первого соперника в Лиге чемпионов.
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Источник: УЕФА