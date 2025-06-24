iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ворскла и Металлист 1925 узнали соперников в квалификации женской Лиги чемпионов

Чемпион и вице-чемпион Украины начнут борьбу в турнире со второго отборочного раунда.
Сегодня, 18:40       Автор: Игорь Мищук
Ворскла и Металлист 1925 получили соперников / ФК Ворскла
Ворскла и Металлист 1925 получили соперников / ФК Ворскла

Украинские команды Ворскла и Металлист 1925 узнали соперников в квалификации женской Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Оба представителя Украины стартуют в турнире со второго отборочного раунда. Полтавская команда в статусе победителя украинского чемпионата пойдет по Пути чемпионов, а харьковчанки как вице-чемпионки - по Пути представителей лиг.

Читай также: Определен победитель женского чемпионата Украины

В обновленном формате женской Лиги чемпионов первые два раунда квалификации будут проводиться по схеме минитурниров с полуфиналами, финалом и матчем за третье место, а группы были сформированы путем жеребьевки.

В третий и решающий этап отбора, в котором соперники сыграют друг против друга дома и в гостях, выйдет только победитель минитурнира. Второе место позволит сыграть в последнем, втором, раунде отбора в основную часть Кубка Европы, третье место - в первом раунде. Поражение в матче за третье место завершит для команды еврокубковый сезон.

Ворскла на втором этапе квалификации попала в группу 5, где ее первым соперником в полуфинале станет победитель группы 6 первого отборочного раунда, в которой сыграют Ланчхути (Грузия), Митровица (Косово) и Клифтонвилл (Северная Ирландия). Матч состоится 27 августа.

В случае успеха в финале 30 августа полтавки встретятся с победителем пары Гинтра (Литва) - Фарул (Румыния).

Источник: UEFA.COM

Металлист 1925 попал в группу 1 Пути представителей лиг, где в полуфинале 27 августа сыграет со шведским Хаммарбю.

В случае успеха 30 августа в финале за путевку в третий этап харьковчанки встретятся с победителем противостояния Манчестер Юнайтед (Англия) - ПСВ (Нидерланды).

Источник: UEFA.COM

Как сообщает официальный сайт УАФ, по обновленному формату женской Лиги чемпионов в турнире будут соревноваться 18 коллективов. Девять команд сразу получат место в групповом этапе: Арсенал (Англия), Челси (Англия), Лион (Франция), ПСЖ (Франция), Бавария (Германия), Вольфсбург (Германия), Барселона (Испания), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия). Еще девять участников присоединятся после третьего раунда отбора.

Напомним, что Ворскла, кроме чемпионства, также завоевала Кубок Украины среди женских команд, одолев в финале Металлист 1925.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла Металлист 1925 женская Лига чемпионов

Статьи по теме

Ворскла получила нового главного тренера Ворскла получила нового главного тренера
Вице-чемпион Греции, представитель Бундеслиги: Металлист 1925 запланировал ряд спаррингов на летний сбор Вице-чемпион Греции, представитель Бундеслиги: Металлист 1925 запланировал ряд спаррингов на летний сбор
Металлист 1925 объявил о переходе двух игроков сборной Украины и ряда других исполнителей Металлист 1925 объявил о переходе двух игроков сборной Украины и ряда других исполнителей
Металлист 1925 назначил нового главного тренера Металлист 1925 назначил нового главного тренера

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Бад-Гомбурге
просмотров

Последние новости

Бокс19:35
"Мне потребовалась помощь": Уайлдер объяснил, почему сделал перерыв в карьере
Европа19:29
Наполи завершает трансфер результативного вингера из Нидерландов
Формула 118:59
Команда Формулы-1 объявила о создании академии
Теннис18:55
Ястремская на отказе соперницы прошла первый раунд турнира в Истборне
Лига Чемпионов18:40
Ворскла и Металлист 1925 узнали соперников в квалификации женской Лиги чемпионов
Европа18:39
Ньюкасл пытался подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед
Европа18:01
Экс-игрок Шахтера рассказал, когда закончит карьеру
Формула 117:35
Боттас стал на шаг ближе к возвращению в Формулу-1
Украина17:20
Ворскла получила нового главного тренера
Киберспорт17:07
NaVi - BetBoom за плей-офф PGL Wallachia: онлайн трансляция
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK