Чемпион и вице-чемпион Украины начнут борьбу в турнире со второго отборочного раунда.

Украинские команды Ворскла и Металлист 1925 узнали соперников в квалификации женской Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Оба представителя Украины стартуют в турнире со второго отборочного раунда. Полтавская команда в статусе победителя украинского чемпионата пойдет по Пути чемпионов, а харьковчанки как вице-чемпионки - по Пути представителей лиг.

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В обновленном формате женской Лиги чемпионов первые два раунда квалификации будут проводиться по схеме минитурниров с полуфиналами, финалом и матчем за третье место, а группы были сформированы путем жеребьевки.

В третий и решающий этап отбора, в котором соперники сыграют друг против друга дома и в гостях, выйдет только победитель минитурнира. Второе место позволит сыграть в последнем, втором, раунде отбора в основную часть Кубка Европы, третье место - в первом раунде. Поражение в матче за третье место завершит для команды еврокубковый сезон.

Ворскла на втором этапе квалификации попала в группу 5, где ее первым соперником в полуфинале станет победитель группы 6 первого отборочного раунда, в которой сыграют Ланчхути (Грузия), Митровица (Косово) и Клифтонвилл (Северная Ирландия). Матч состоится 27 августа.

В случае успеха в финале 30 августа полтавки встретятся с победителем пары Гинтра (Литва) - Фарул (Румыния).

Источник: UEFA.COM

Металлист 1925 попал в группу 1 Пути представителей лиг, где в полуфинале 27 августа сыграет со шведским Хаммарбю.

В случае успеха 30 августа в финале за путевку в третий этап харьковчанки встретятся с победителем противостояния Манчестер Юнайтед (Англия) - ПСВ (Нидерланды).

Источник: UEFA.COM

Как сообщает официальный сайт УАФ, по обновленному формату женской Лиги чемпионов в турнире будут соревноваться 18 коллективов. Девять команд сразу получат место в групповом этапе: Арсенал (Англия), Челси (Англия), Лион (Франция), ПСЖ (Франция), Бавария (Германия), Вольфсбург (Германия), Барселона (Испания), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия). Еще девять участников присоединятся после третьего раунда отбора.

Напомним, что Ворскла, кроме чемпионства, также завоевала Кубок Украины среди женских команд, одолев в финале Металлист 1925.

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