Ворскла завоевала Кубок Украины среди женских команд

Полтавский коллектив выборол национальный трофей пятый раз подряд.

Во вторник, 10 июня, в Ровно на стадионе Авангард состоялся финал Кубка Украины среди женщин сезона-2024/25, в котором встречались Металлист 1925 и Ворскла.

Победу в решающем противостоянии праздновала полтавская команда, обыграв соперника с минимальным перевесом 1:0.

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Единственный гол в финальном поединке на свой счет записала Марина Шайнюк, отличившись на 31-й минуте.

Ворскла стала обладателем Кубка Украины пятый раз подряд и пятый раз в своей истории (в сезонах-2019/2020 и 2020/2021 команда завоевывала трофей под названием Житлобуд-2). Кроме того, подопечные Ии Андрущак оформили золотой дубль, ранее став чемпионками Украины.

Металлист 1925 (Харьков) - Ворскла (Полтава) 0:1

Гол: Шайнюк, 32

Металлист 1925: Славич, Алексанян, Апанащенко, Ольхова, Басанская, Шевчук, Еременко (Кревская, 67), Петрик, Гирин, Панцулая (Химич, 62), Молодюк.

Ворскла: Самсон, Котик, Корсун, Шайнюк, Подольская, Осипян (Талеб, 90+3), Левицкая (Савка, 79), Котяш (Аилинкий, 72), Радионова (Янчук, 90+3), Калинина, Кравчук (Тарасюк, 90+3)

Предупреждения: Апанащенко, Панцулая - Осипян, Радионова, Калинина.

Напомним, что мужская команда Ворсклы по итогам сезона не сумела сохранить прописку в украинской Премьер-лиги, после чего сообщила об отставке главного тренера Юрия Максимова.

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