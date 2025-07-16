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Футбол

Названы даты и время начала матчей Динамо против Хамрун Спартанс в квалификации Лиги чемпионов

Киевляне сыграют в отборе главного еврокубкого турнира.
Сегодня, 08:30       Автор: Митя Шитко
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сыграет во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Соперником украинской команды станет мальтийский Хамрун Спартанс.

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Первый матч пройдет на Мальте 22 июля и начнется в 19.00 по киевскому времени.

Ответный поединок состоится в Люблине 29 июля, начало — в 21.00 по Киеву.

Отметим, что Хамрун Спартанс в первом раунде квалификации прошел Жальгирис (0:2, 2:0, серия пенальти - 11:10).

Ранее сообщалось, что Динамо интересуется французским защитником.

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Источник: ФК Динамо Киев

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