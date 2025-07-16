Названы даты и время начала матчей Динамо против Хамрун Спартанс в квалификации Лиги чемпионов
Киевляне сыграют в отборе главного еврокубкого турнира.
Киевское Динамо сыграет во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
Соперником украинской команды станет мальтийский Хамрун Спартанс.
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Первый матч пройдет на Мальте 22 июля и начнется в 19.00 по киевскому времени.
Ответный поединок состоится в Люблине 29 июля, начало — в 21.00 по Киеву.
Отметим, что Хамрун Спартанс в первом раунде квалификации прошел Жальгирис (0:2, 2:0, серия пенальти - 11:10).
Ранее сообщалось, что Динамо интересуется французским защитником.
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Источник: ФК Динамо Киев