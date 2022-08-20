iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Царенко высказался о взрослом дебюте за Динамо

Хавбек киевлян исполнил детскую мечту.
Сегодня, 14:26
Антон Царенко / Instagram
Антон Царенко / Instagram
0 0 0

Игрок киевского Динамо Антон Царенко поделился эмоциями от выхода на поле в матче против Бенфики в рамках Лиги чемпионов, который стал для него дебютным поединком в футболке "сине-белых" на взрослом уровне.

По словам украинского полузащитника, его детская мечта воплотилась в жизнь.

"День, который я запомню на всю жизнь. Еще вчера это была детская мечта, а сегодня – реальность.

Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Верьте в себя и свои силы. Победа за нами", – написал Царенко в инстаграме.

Напомним, Царенко дебютировал за Динамо, выйдя на замену вместо Шепелева.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Динамо Киев
0 0 0

Статьи по теме

"Посмотри, какой я уродливый": Кьеллини рассказал, как футбол помог ему с женщинами "Посмотри, какой я уродливый": Кьеллини рассказал, как футбол помог ему с женщинами
Каземиро трогательно попрощался с Реалом Каземиро трогательно попрощался с Реалом
Манчестер Юнайтед может последовать примеру Барселоны, продав часть телеправ Манчестер Юнайтед может последовать примеру Барселоны, продав часть телеправ
Металлист-1925 усилился воспитанником Шахтера Металлист-1925 усилился воспитанником Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Усик - Джошуа: видео огненной битвы взглядов
Усик - Джошуа: видео огненной битвы взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Я больше никогда не буду играть в Бразилии": Причины, почему Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом
просмотров
Новая любовь: Защитника Манчестер Сити заметили с сексапильной танцовщицей кабаре
просмотров
Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа17:29
Каннаваро: Погба слишком обеспокоен своей прической, словно уже всего добился
Водные17:06
Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете
Олимпийские виды16:57
Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание и результаты украинцев
Европа16:52
"Посмотри, какой я уродливый": Кьеллини рассказал, как футбол помог ему с женщинами
Бокс16:50
Усик - Джошуа: коэффициент на украинца "просел"
Другие16:23
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев
Водные16:18
Лузан и Четверикова - чемпионки Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров
Олимпийские виды16:04
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 20 августа
Киберспорт15:49
BLAST Premier: Astralis выиграли свою группу, NaVi стартовали с поражения
Киберспорт15:42
NaVi без s1mple проиграли Complexity на BLAST Premier Fall Groups 2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK