Царенко высказался о взрослом дебюте за Динамо

Игрок киевского Динамо Антон Царенко поделился эмоциями от выхода на поле в матче против Бенфики в рамках Лиги чемпионов, который стал для него дебютным поединком в футболке "сине-белых" на взрослом уровне.

По словам украинского полузащитника, его детская мечта воплотилась в жизнь.

"День, который я запомню на всю жизнь. Еще вчера это была детская мечта, а сегодня – реальность.

Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Верьте в себя и свои силы. Победа за нами", – написал Царенко в инстаграме.

Напомним, Царенко дебютировал за Динамо, выйдя на замену вместо Шепелева.