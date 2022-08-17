Царенко дебютировал за взрослую команду Динамо

Хавбек киевлян вышел на поле в матче Лиги чемпионов против лиссабонской Бенфики

В польском Лодзе проходит матч плей-офф отбора Лиги чемпионов, в котором киевское Динамо встретилось с лиссабонской Бенфикой.

Во второй половине встречи в составе "бело-синих" появился Антон Царенко.

18-летний полузащитник на 73 минуте заменил Владимира Шепелева.

Для украинского хавбека данный поединок стал дебютным в футболке взрослой команды киевлян.