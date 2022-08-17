Царенко дебютировал за взрослую команду Динамо
Хавбек киевлян вышел на поле в матче Лиги чемпионов против лиссабонской Бенфики
Вчера, 23:36
В польском Лодзе проходит матч плей-офф отбора Лиги чемпионов, в котором киевское Динамо встретилось с лиссабонской Бенфикой.
Во второй половине встречи в составе "бело-синих" появился Антон Царенко.
18-летний полузащитник на 73 минуте заменил Владимира Шепелева.
Для украинского хавбека данный поединок стал дебютным в футболке взрослой команды киевлян.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов дебют Динамо Киев
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
Последние новости
Олимпийские виды13:38
Олимпийские виды12:42
Лига Европы12:34
Лига Чемпионов11:58
Европа11:31
Лига Чемпионов10:57