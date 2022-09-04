iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лейпциг - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды встретятся в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:30
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
0 0 0

Во вторник, 6 сентября, донецкий Шахтер начинает свое выступление на групповом этапе нового розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Соперником команды Игоря Йовичевича в первом поединке главного европейского клубного турнира станет немецкий РБ Лейпциг, с которым "горняки" сыграют в гостях.

Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов Лейпциг - Шахтер будет сыгран на Ред Булл Арене в Лейпциге. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лейпциг - Шахтер

Будет доступна в этой новости 6 сентября, начиная с 22:00 по Киеву.

Лейпциг и Шахтер попали в группу F Лиги чемпионов, где их соперниками также будут мадридский Реал и шотландский Селтик.

В своей истории Шахтер и Лейпциг ранее никогда не играли на официальном уровне. По мнению экспертов, фаворитом предстоящего матча являются "быки".

В преддверии поединка команды провели свои матчи в первенствах страны. Лейцпиг разгромно уступил Айнтрахту (0:4), а Шахтер минимально обыграл Рух (1:0).

В следующем туре Лиги чемпионов немецкий клуб сыграет против против мадридского Реала, а Шахтер - Селтика. Матчи пройдут 14 сентября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов шахтер онлайн-трансляция лейцпиг
0 0 0

Статьи по теме

Днепр-1 - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги конференций Днепр-1 - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Фенербахче - Динамо Киев: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Фенербахче - Динамо Киев: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Отец Холанда рассказал, почему Эрлинг отказался от перехода в Реал Отец Холанда рассказал, почему Эрлинг отказался от перехода в Реал
Усик выразил готовность помочь Джошуа после реванша Усик выразил готовность помочь Джошуа после реванша
Помочь журналистам

Видео

Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа13:20
Отец Холанда рассказал, почему Эрлинг отказался от перехода в Реал
Бокс13:20
Усик выразил готовность помочь Джошуа после реванша
Европа12:52
Хави назвал лучшего игрока в матче с Севильей
Лига конференций12:45
Днепр-1 - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Европа12:22
Тен Хаг: Я буду другом Роналду, а иногда – учителем
Лига Чемпионов12:05
Фенербахче - Динамо Киев: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа11:42
Челси пытался в последний день трансферного окна подписать хавбека Саутгемптона
Лига Чемпионов11:30
Лейпциг - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа11:15
Ювентус близок к продлению контракта с основным защитником
Европа10:55
Эффект Леау: Известный карикатурист оригинально поздравил Милан с победой в дерби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK