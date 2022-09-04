Лейпциг - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды встретятся в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

Во вторник, 6 сентября, донецкий Шахтер начинает свое выступление на групповом этапе нового розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Соперником команды Игоря Йовичевича в первом поединке главного европейского клубного турнира станет немецкий РБ Лейпциг, с которым "горняки" сыграют в гостях.

Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов Лейпциг - Шахтер будет сыгран на Ред Булл Арене в Лейпциге. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лейпциг - Шахтер

Будет доступна в этой новости 6 сентября, начиная с 22:00 по Киеву.

Лейпциг и Шахтер попали в группу F Лиги чемпионов, где их соперниками также будут мадридский Реал и шотландский Селтик.

В своей истории Шахтер и Лейпциг ранее никогда не играли на официальном уровне. По мнению экспертов, фаворитом предстоящего матча являются "быки".

В преддверии поединка команды провели свои матчи в первенствах страны. Лейцпиг разгромно уступил Айнтрахту (0:4), а Шахтер минимально обыграл Рух (1:0).

В следующем туре Лиги чемпионов немецкий клуб сыграет против против мадридского Реала, а Шахтер - Селтика. Матчи пройдут 14 сентября.