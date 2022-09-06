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Сенсация в первом же туре: Динамо Загреб обыграло Челси на старте Лиги чемпионов

"Синие" не сумели сломить хорватскую оборону, при этом допустив летальную контратаку.
Сегодня, 21:41
Динамо Загреб - Челси / Getty Images
Динамо Загреб - Челси / Getty Images
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В Загребе на стадионе Максимир состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местное Динамо принимало в гостях лондонский Челси. Встреча сенсационно завершилась минимальной победой хозяев 1:0.

Единственный гол поединка, который решил его исход, состоялся уже на 13-й минуте. Игроки Динамо убежали в контратаку, где Мислав Оршич точным ударом переиграл Кепу Аррисабалагу с близкого расстояния.

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Несмотря на статус фаворита, "пенсионеры" ничего не сумели поделать с обороной хорватов, не получив даже существенного преимущества. Как итог, Челси начал еврокубковую кампанию с поражения.

Динамо Загреб - Челси 1:0
Гол: Оршич, 13.

Динамо Загреб: Ливакович - Мохаррами (Лаурицен, 76), Шутало, Перич - Ристовски, Адеми (Батурина, 88), Мишич, Иванушец, Любичич - Петкович (Дрмич, 90+8), Оршич (Шпикич, 77).

Челси: Кепа - Аспиликуэта (Зиеш, 46), Кулибали, Фофана - Джеймс, Маунт, Ковачич (Жоржиньо, 59), Чилуэлл (Кукурелья, 71) - Хаверц, Обамеянг (Броя, 59), Стерлинг (Пулишич, 75).

Предупреждения: Батурина - Маунт, Кулибали.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Челси Динамо Загреб
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