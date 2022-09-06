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Боруссия Дортмунд стартовала в Лиге чемпионов с победы над Копенгагеном

Немецкий клуб разгромил оппонента на своем поле.
Сегодня, 21:35
Боруссия - Копенгаген / Getty Images
Боруссия - Копенгаген / Getty Images
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Во вторник, 6 сентября, в рамках первого тура группы G Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд принимала Копенгаген.

Команды начали встречу с создания острых моментов у ворот соперника, однако спустя несколько минут хозяева стали больше владеть мячом и взяли игру под свой контроль.

В середине тайма Марко Ройс после сольного прохода открыл счет голам. Немец обыграл нескольких оппонентов и низом отправил мяч в ворота Копенгагена.

Удвоили "шмели" свое преимущество под занавес первой 45-минутки. На этот раз удачную комбинацию завершил Рафаэл Геррейру.

Во втором тайме дортмундцы продолжили доминировать на поле, владея мячом и создавая немало моментов у ворот Мэтью Райана. Старания Боруссии были вознаграждены под занавес встречи, когда Джуд Беллингем установил финальный счет 3:0.

Боруссия Дортмунд - Копенгаген 3:0

Голы: Ройс, 35, Геррейру, 42, Беллингем, 83

Боруссия Д: Майер - Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру - Роте, Вольф, Ройс, Азар (Рейна, 23), Брандт, Озджан (Джан, 66), Беллингем - Модест (Мукоко, 66).

Копенгаген: Райан - Дикс (Йелерт, 81), Хочолава (Бойлесен, 81), Вавро, Кристиансен - Фальк, Зека (Соренсен, 72), Лерагер - Классон, Корнелиус, Дарами (Харальдссон, 60).

Предупреждения: Хочолава, Лерагер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов копенгаген Боруссия Дортмунд
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