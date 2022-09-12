Стала известна заявка Шахтера на матч с Селтиком в Лиге чемпионов

Наставник "горняков" взял с собой на игру 27 игроков.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер примет Селтик (Шотландия).

Главный тренер донецкой команды Игор Йовичевич огласил заявку на матч. В список вошло 27 футболистов, которые могут сыграть с шотландской командой.

Вашему вниманию заявка Шахтера на матч с Селтиком:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов

Нападающие: Лассина Траоре, Данил Сикан, Андрей Кулаков

Отметим, матч Шахтер - Селтик пройдет в Варшаве (Польша). Игра состоится в среду, 14 сентября. Начало встречи - в 19:45 по Киеву.

Напомним, в первом туре "горняки" разгромно обыграли Лейпциг (4:1). На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.