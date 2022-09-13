Интер на выезде обыграл Викторию Пльзень

Клуб из Италии добыл уверенную победу над чешским коллективом.

Во вторник, 13 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Виктория принимала Интер. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал форвард гостей Эдин Джеко. Босниец отметился голом и результативной передачей на Дензела Думфриса.

Отметим, хозяева поля с 61-й минуты играли в меньшинстве. Удаление заработал хавбек Виктории Павел Буха.

В следующем туре чешский клуб встретится с Баварией, Интер будет противостоять Барселоне.

Виктория Пльзень - Интер 0:2

Голы: Джеко, 20, Думфрис, 71

Виктория: Станек - Гавел (Голик, 76), Гейда, Перница, Емелка - Калвах (Н'Диее, 76), Буха, Москера, Влканова (Чермак, 84), Сикора (Ирка, 71) - Хоры (Бесси, 71) .

Интер: Онана — Бастони (Д'Амброзио, 64), Ачерби, Скриньяр, Госэнс, Дамфрис — Мхитарян (Чалханоглу, 72), Брозович (Асллани, 84), Барелла (Гальярдини, 72) — Корреа (Мартинес, 72) .

Предупреждения: Сикора, Калвах, Емелько, Бастон, Гальярдин.

Удаление: Буха (жесткая игра)