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Реал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Кто показывает матч группового этапа Лиги чемпионов-2022 Реал - Шахтер и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.
Сегодня, 10:40
Реал - Шахтер / Getty Images
Реал - Шахтер / Getty Images
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В среду, 5 октября, донецкий Шахтер продолжит свои выступления на групповом этапе нового розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Соперником украинской команды в рамках третьего тура станет испанский Реал, с которым "горняки" встретятся на Сантьяго Бернабеу в Мадриде (Испания).

Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Реал - Шахтер?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Реал - Шахтер, которая начнется 5 октября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, который является официальным транслятором Лиги чемпионов.

Реал и Шахтер по итогам выступлений в прошлом сезоне получили право автоматически квалифицироваться в групповую стадию Лиги чемпионов-2022/23.

Шахтер и Реал выступают в группе F Лиги чемпионов, где их соперниками также являются Селтик (Шотландия) и немецкий РБ Лейпциг, которые между собой сыграют также 5 октября.

Отметим, что донецкий и мадридский клубы уже шесть раз встречались на международной арене. На счету "сливочных" четыре победы, а у "горняков" - две.

Результаты Реала и Шахтера в сезоне

Шахтер в чемпионате Украины провел пять матчей, по итогам которых добыл четыре победы и лишь раз сыграл вничью. Что касается Лиги чемпионов, то подопечные Игоря Йовичевича имеют победу Лейпцигом (4:1) и ничейный результат с Селтиком (1:1). Перед матчем Лиги чемпионов донецкий клуб разгромил Металлист (6:1).

Реал в рамках чемпионата Испании провел уже шесть матчей и все выиграли. В Лиге чемпионов "сливочные" разгромили Селтик (3:0) и уверенно обыграли Лейпциг (2:0).

Где состоится матч Реал - Шахтер?

Реал свои домашние матчи проводит на Сантьяго Бернабеу. Стадион был открыт в 1947 году, сейчас он вмещает более 81 тысячи зрителей.

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