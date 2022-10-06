Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус на своем поле обыграл Маккаби Хайфа.

Туринский клуб в первом тайме вышел вперед благодаря голу Рабьо.

После перерыва Ювентус увеличил преимущество после точного выстрела Влаховича. Гости сумели отметиться голом престижа, а его автором стал Давид. Финальную точку в матче поставил Рабьо, который на свой счет записал дубль.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Маккаби Хайфа:

Ювентус - Маккаби Х 3:1

Голы: Рабьо, 35, 83, Влахович, 50 - Давид, 75

Ювентус: Щенсны - Куадрадо (Бонуччи, 67), Бремер, Данилу, Де Шильо (Сандро, 46) - Маккенни, Паредес, Рабьо - Ди Мария, Костич (Локателли, 66) - Влахович (Кин, 73).

Маккаби Х: Коэн - Корнад (Хазиза, 60), Голдберг, Батубинсика, Сек, Сундгрен - Абу Фани (Лави, 71), Чери (Давид, 71), Мохамед (Рукавица, 84) - Пьеро, Чибота (Ацили, 60).

Предупреждение: Чибота, Сандро.

Источник: MEGOGO