Трубин: Нужно сыграть идеально, если хочешь победить Реал
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал предстоящий матч группового раунда Лиги чемпионов против мадридского Реала.
"Последние новости очень грустные для всех нас, для всех украинцев. Но нам надо быть сильными и показать всему миру, что украинцы - сильный народ. Нужно завтра выйти и максимально сконцентрироваться на матче. Последние события не должны быть отмазкой, так как это Лига чемпионов и здесь нужно выкладываться не на 100 процентов, а на 1000.
Я сам родом из Донецка и был на многих матчах Шахтера в Донецке. Считаю, если бы мы играли в Донецке, то у нас было бы намного больше шансов, ведь поддержка болельщиков и атмосфера на Донбасс Арене - это другой уровень. Я очень по этому скучаю. Согласен с Мистером, что мы победим и как можно быстрее будем играть на Донбасс Арене матчи Лиги чемпионов. И для всех это будет праздник.
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Конечно, сейчас тяжело сфокусироваться, но, считаю, мы слеплены из такого теста, что нам нельзя сидеть сложа руки и думать о плохом. Мы должны быть одной командой, которая будет сильно мотивированной и сфокусированной на максимум. Как уже говорил Мистер, 90 минут Лиги чемпионов помогают болельщикам в Украине забыть обо всех проблемах. Как и наши воины, мы будем пытаться делать все, чтобы подарить нашим людям радость и улыбку. Хоть на 90 минут люди могут забыть все, что сейчас происходит, и сосредоточиться только на футболе. Футбол - игра, которую все любят, он дарит позитивные эмоции.
Завтра будет совсем другая игра, так как к ответному матчу мы лучше подготовились. Мы знаем, что можем играть лучше даже против таких команд, как Реал. Как отметил Мистер, нам нужно больше храбрости, нужно играть в свою игру и быть Шахтером. Если будут моменты, когда мне придется выручить команду - это то, что я должен делать. У каждого есть своя роль на футбольном поле и каждый должен ее выполнять на наивысшем уровне. Нужно сыграть идеально, если хочешь победить Реал", - приводит слова Трубина официальный сайт Шахтера.
Напомним, что матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Реал состоится во вторник, 11 октября, в Варшаве. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.