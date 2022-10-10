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Трубин: Нужно сыграть идеально, если хочешь победить Реал

Вратарь Шахтера поделился мыслями о будущей встрече с мадридцами в Лиге чемпионов.
Сегодня, 19:12
Анатолий Трубин / ФК Шахтер Донецк
Анатолий Трубин / ФК Шахтер Донецк
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Голкипер Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал предстоящий матч группового раунда Лиги чемпионов против мадридского Реала.

"Последние новости очень грустные для всех нас, для всех украинцев. Но нам надо быть сильными и показать всему миру, что украинцы - сильный народ. Нужно завтра выйти и максимально сконцентрироваться на матче. Последние события не должны быть отмазкой, так как это Лига чемпионов и здесь нужно выкладываться не на 100 процентов, а на 1000.

Я сам родом из Донецка и был на многих матчах Шахтера в Донецке. Считаю, если бы мы играли в Донецке, то у нас было бы намного больше шансов, ведь поддержка болельщиков и атмосфера на Донбасс Арене - это другой уровень. Я очень по этому скучаю. Согласен с Мистером, что мы победим и как можно быстрее будем играть на Донбасс Арене матчи Лиги чемпионов. И для всех это будет праздник.

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Конечно, сейчас тяжело сфокусироваться, но, считаю, мы слеплены из такого теста, что нам нельзя сидеть сложа руки и думать о плохом. Мы должны быть одной командой, которая будет сильно мотивированной и сфокусированной на максимум. Как уже говорил Мистер, 90 минут Лиги чемпионов помогают болельщикам в Украине забыть обо всех проблемах. Как и наши воины, мы будем пытаться делать все, чтобы подарить нашим людям радость и улыбку. Хоть на 90 минут люди могут забыть все, что сейчас происходит, и сосредоточиться только на футболе. Футбол - игра, которую все любят, он дарит позитивные эмоции.

Завтра будет совсем другая игра, так как к ответному матчу мы лучше подготовились. Мы знаем, что можем играть лучше даже против таких команд, как Реал. Как отметил Мистер, нам нужно больше храбрости, нужно играть в свою игру и быть Шахтером. Если будут моменты, когда мне придется выручить команду - это то, что я должен делать. У каждого есть своя роль на футбольном поле и каждый должен ее выполнять на наивысшем уровне. Нужно сыграть идеально, если хочешь победить Реал", - приводит слова Трубина официальный сайт Шахтера.

Напомним, что матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Реал состоится во вторник, 11 октября, в Варшаве. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер Реал Мадрид Анатолий Трубин
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