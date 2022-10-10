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Шахтер: Очень непросто думать о матче с Реалом, когда наша страна в опасности

Дончане выразили свою обеспокоенность по поводу ракетных ударов по Украине.
Сегодня, 11:20
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
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В понедельник, 10 октября, российские оккупанты нанесли большое количество ракетных ударов по разным городам Украины.

Донецкий Шахтер в Twitter выступил с заявлением о массовых ударов.

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"С самого утра 10 октября вся Украина – под террористическим ракетным обстрелом России.

Очень непросто думать о матче Лиги чемпионов с Реалом, когда наша страна в опасности. Держись, Украина", - говорится в заявлении "горняков".

Напомним, матч Шахтер - Реал состоится во вторник, 11 октября.

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