Шахтер: Очень непросто думать о матче с Реалом, когда наша страна в опасности

Дончане выразили свою обеспокоенность по поводу ракетных ударов по Украине.

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты нанесли большое количество ракетных ударов по разным городам Украины.

Донецкий Шахтер в Twitter выступил с заявлением о массовых ударов.

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"С самого утра 10 октября вся Украина – под террористическим ракетным обстрелом России.

Очень непросто думать о матче Лиги чемпионов с Реалом, когда наша страна в опасности. Держись, Украина", - говорится в заявлении "горняков".

😰 Від самого ранку 10 жовтня вся Україна – під терористичним ракетним обстрілом Росії.



Дуже непросто думати про матч Ліги чемпіонів з «Реалом», коли наша країна в небезпеці.



🙏🏻 Тримайся, Україно! 🇺🇦#Україна #Ukraine pic.twitter.com/GpIFuiuFGz — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 10, 2022

Напомним, матч Шахтер - Реал состоится во вторник, 11 октября.