Шахтер - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды встретятся в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

Во вторник, 11 октября, донецкий Шахтер продолжит свое выступление на групповом этапе нового розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Соперником команды Игоря Йовичевича в четвертом поединке главного европейского клубного турнира станет мадридский Реал, с которым "горняки" сыграют номинально дома.

Матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Реал - Шахтер будет сыгран на стадионе Войска Польского в Варшаве (Польша). Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Шахтер - Реал

Будет доступна в этой новости 11 октября, начиная с 22:00 по Киеву.

Реал и Шахтер попали в группу F Лиги чемпионов, где их соперниками также являются немецкий Лейпциг и шотландский Селтик, которые свой матч также проведут 11 октября.

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В прошлом туре Лиге чемпионов команды встречались между собой в Мадриде. Подопечные Игоря Йовичевича оказали достойное сопротивление, несмотря на два быстро пропущенных гола, однако избежать поражения не сумели - 1:2.

В турнирной таблице группы Реал лидирует с девятью баллами, а Шахтер занимает вторую строчку с 4 очками.

В следующем туре Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграет с Селтиком, а Реал отправится на выезд в Лейпциг. Матчи пройдут 25 октября.