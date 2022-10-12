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Модрич встретился с мальчиком, родителей которого убили россияне в Мариуполе

Семилетний украинец подарил игроку Реала браслет из стали завода Азовсталь.
Сегодня, 19:37
Модрич встретился с украинским мальчиком / ФК Шахтер Донецк
Модрич встретился с украинским мальчиком / ФК Шахтер Донецк
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Полузащитник Реала Лука Модрич после матча группового этапа Лиги чемпионов с Шахтером (1:1) встретился с мальчиком, родители которого погибли в Мариуполе.

Семилетний Илья Костушевич по приглашению "горняков" приехал в Варшаву с опекунами на поединок с мадридским клубом и поддерживал украинскую команду на трибуне вместе с Дарио Срной, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Мальчик пообщался с полузащитником Реала и подарил ему браслет из стали, изготовленной на заводе Азовсталь. В свою очередь от хорвата он получил футболку мадридского клуба.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Источник: ФК Шахтер Донецк

Источник: ФК Шахтер Донецк

Ранее Илья, находясь в Украине, общался с Модричем с помощью видеосвязи, а также писал письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Мальчик потерял родителей из-за авиаобстрела Мариуполя россиянами.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Шахтер - Реал (1:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер война с россией Лука Модрич Реал Мадрид
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Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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