iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов ничейного поединка "горняков" и "бланкос".
Сегодня, 00:28
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
0 0 0

В Варшаве на стадионе Войска Польского прошел матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким Шахтером и мадридским Реалом, который завершился ничьей 1:1.

На старте второго тайма команде Игоря Йовичевича удалось выйти вперед - как и в первой игре команд отличился Александр Зубков. К сожалению, "оранжево-черные" не удержали победный счет, позволив Антонио Рюдигеру вырвать для своей команды ничью в добавленное арбитром время.

Обзор матча: 

Шахтер - Реал 1:1
Голы: Зубков, 46 - Рюдигер, 90+5.

Шахтер: Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко — Зубков (Тейлор, 82), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик (Петряк, 85) — Траоре (Сикан, 77).

Реал: Лунин — Васкес, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 68) — Вальверде (Камавинга, 57), Чуамени (Модрич, 57), Кроос — Родриго (Асенсио, 68), Бензема, Азар (Винисиус, 57).

Предупреждения: Конопля, Бондаренко - Кроос.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Шахтер Донецк
0 0 0

Статьи по теме

Тонали - об игре с Челси: Рефери создал проблему, поставив пенальти и удалив Томори Тонали - об игре с Челси: Рефери создал проблему, поставив пенальти и удалив Томори
Милан - Челси 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Милан - Челси 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Реал и Манчестер Сити гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов Реал и Манчестер Сити гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд - Севилья 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Севилья 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:11
Тонали - об игре с Челси: Рефери создал проблему, поставив пенальти и удалив Томори
Лига Чемпионов00:58
Милан - Челси 0:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:54
Реал и Манчестер Сити гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:33
Боруссия Дортмунд - Севилья 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:28
Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:17
Боруссия Дортмунд и Севилья разошлись миром
Лига Чемпионов00:03
ПСЖ без Месси вновь не смог переиграть Бенфику
Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
Челси в большинстве обыграл Милан
Лига Чемпионов23:56
Шахтер на последней минуте упустил победу над Реалом в матче Лиги чемпионов
НБА23:36
Травма ЛаМело Болла оказалась не такой страшной - звезда Шарлотт пропустит лишь старт сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK