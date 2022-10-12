Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В Варшаве на стадионе Войска Польского прошел матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким Шахтером и мадридским Реалом, который завершился ничьей 1:1.

На старте второго тайма команде Игоря Йовичевича удалось выйти вперед - как и в первой игре команд отличился Александр Зубков. К сожалению, "оранжево-черные" не удержали победный счет, позволив Антонио Рюдигеру вырвать для своей команды ничью в добавленное арбитром время.

Обзор матча:

Шахтер - Реал 1:1

Голы: Зубков, 46 - Рюдигер, 90+5.

Шахтер: Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко — Зубков (Тейлор, 82), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик (Петряк, 85) — Траоре (Сикан, 77).

Реал: Лунин — Васкес, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 68) — Вальверде (Камавинга, 57), Чуамени (Модрич, 57), Кроос — Родриго (Асенсио, 68), Бензема, Азар (Винисиус, 57).

Предупреждения: Конопля, Бондаренко - Кроос.

Источник: MEGOGO