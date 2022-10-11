Шахтер на последней минуте упустил победу над Реалом в матче Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер смог удержаться в первом матче против Реала и проиграть с минимальной разницей. Но даже в том матче команда Йовичевича показывала "признаки жизни". И вот через неделю наступил ответный матч.

В первом тайме Реал имел возможность забивать, но те моменты нельзя было назвать 100%, наносившиеся удары были нанесены не с лучших позиций и больших проблем Трубину не наносили.

Так более того, Шахтер тоже "огрызался" и далеко не смотрелся мальчиками для избиения. И доказал это на первой минуте второго тайма. Менди, похоже, не успел прийти в себя после возвращения из раздевалки и проиграл верховую борьбу Зубкову, забившему Реалу во втором матче подряд.

И даже после такого "горняка" не стали ставить автобус и отдавать мяч полностью во владение "сливочным". Более того, самый лучший голевой момент матча имели именно игроки Шахтера. Зубков своевременной передачей нашел Траоре, вышедший на свидание с Луниным. Украинец из Реала в падении мяч выбил из-под ног форварда, но "кругло" срикошетив от ноги голкипера и снова оказался в Ласинах. Но нападающий ошибся и пробил по пустым воротам, попав в перекладину.

Дальше продолжились качели. Конечно, Реал доминировал, но Шахтер пытался бегать в контратаки.

Момент икс наступил в самом конце матча. Арбитр из Израиля прибавил к матчу 5 минут и вот на пятой происходит следующие события:

Михайличенко принимает мяч и вместо того, чтобы отдать свободному Степаненко или немного дальше Бондаренко, нерабочей ногой бьет поперек поля на Тейлора; Лукас в не сложнейшей ситуации просто сбрасывает тот мяч грудью в аут вместо того. чтобы обработать и выбить подальше; Бондаренко не атакует и не пытается покрыть подачу от Крооса; Трубин выходит очень далеко из ворот и проигрывает борьбу Рюдигеру.

Немецкий защитник ценой собственного здоровья (они с Трубиным разбили головы друг о друга) забил мяч, принесший его команде ничью. Шахтер теперь опустился на третье место, но получает очень неплохие шансы на то, чтобы выйти в плей-офф.

Шахтер – Реал 1:1

Гол: Зубков, 46 – Рюдигер, 90+5

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко - Зубков (Тейлор, 82), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик (Петряк, 85) - Траоре (Сикан, 77).

Реал: Лунин - Васкес, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 68) - Вальверде (Камавинга, 57), Чуамэни (Модрич, 57), Кроос - Родриго (Асенсио, 68), Бензема, Азар (Винисиус, 57).

Шахтер - Реал 1:0

Гол: Зубков, 46 - Рюдигер, 90+5