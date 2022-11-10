Мудрик попал в ТОП-10 лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов

Лига чемпионов продолжает подводить итоги группового раунда и определять лучших по разным компонентам.

Недавно стало известно, что вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик стал самым быстрым игроком, сумев развить скорость в 36,6 км/ч.

На этот раз определялась десятка лучших дриблеров. К сожалению, в данном случае украинец не может похвастаться лидерством. Однако он все же попал в десятку лучших, занимая восьмое место.

Самыми успешными дриблерами группового этапа оказались Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. На счету французов по 39 успешных попыток обвода соперника. Неожиданным представителем ТОПа оказался игрок Рейнджерс Райан Кент, замкнувший десятку.