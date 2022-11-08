Мудрик - самый быстрый игрок группового этапа Лиги чемпионов

С украинцем в скорости может поспорить только один футболист.

Практически неделя прошла с момента завершения группового этапа Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер до последнего тура вел борьбу с РБ Лейпцигом за право сыграть в плей-офф турнира, но, к сожалению, в решающей встрече уступил немцам. В итоге "горняки" продолжат выступления в Лиге Европы.

Как сообщает официальный аккаунт Лиги чемпионов в Twitter, вингер "оранжево-черных" Михаил Мудрик стал самым быстрым игроком группового раунда. Украинец сумел разогнаться до 36,6 км/ч.

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Настолько же быстрым оказался вингер Барселоны Усман Дембеле. Примечательно, что оба самых быстрых игрока Лиги чемпионов в 2023 году будут выступать в Лиге Европы.

Стоит также отметить, что в ТОП-10 попали сразу два игрока Милана: Рафаэль Леау (3-й, 36,5 км/ч) и Тео Эрнандес (10-й, 35,7 км/ч).