Мудрик - самый быстрый игрок группового этапа Лиги чемпионов
Практически неделя прошла с момента завершения группового этапа Лиги чемпионов.
Донецкий Шахтер до последнего тура вел борьбу с РБ Лейпцигом за право сыграть в плей-офф турнира, но, к сожалению, в решающей встрече уступил немцам. В итоге "горняки" продолжат выступления в Лиге Европы.
Как сообщает официальный аккаунт Лиги чемпионов в Twitter, вингер "оранжево-черных" Михаил Мудрик стал самым быстрым игроком группового раунда. Украинец сумел разогнаться до 36,6 км/ч.
Fastest players (km/h) this season 💨#UCL pic.twitter.com/EWR6YI8uDD— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2022
Читай также: Рух и Шахтер получили соперников по стыковым матчам Юношеской лиги УЕФА
Настолько же быстрым оказался вингер Барселоны Усман Дембеле. Примечательно, что оба самых быстрых игрока Лиги чемпионов в 2023 году будут выступать в Лиге Европы.
Стоит также отметить, что в ТОП-10 попали сразу два игрока Милана: Рафаэль Леау (3-й, 36,5 км/ч) и Тео Эрнандес (10-й, 35,7 км/ч).