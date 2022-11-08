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Рух и Шахтер получили соперников по стыковым матчам Юношеской лиги УЕФА

Две украинские команды поборются за выход в 1/8 финала турнира.
Сегодня, 16:48
Шахтер сыграет с Хайдуком / ФК Шахтер Донецк
Шахтер сыграет с Хайдуком / ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 8 ноября, состоялась жеребьевка стыковых матчей Юношеской лиги УЕФА сезона-2022/23.

На этой стадии соревнований будут представлены две украинские команды. Рух U-19 пробился в стыки по Пути чемпионов, а Шахтер U-19 занял второе место в группе по Пути Лиги чемпионов. 

По результатам жеребьевки Рух получил в соперники миланский Интер и проведет поединок на своем поле.

Шахтер встретится с хорватским Хайдуком и сыграет на выезде.

Отметим, что данная стадия турнира состоит из одного матча. Поединки будут сыграны 7/8 февраля.

Победители стыковых матчей Юношеской лиги УЕФА выйдут в 1/8 финала, где встретятся с победителями групп Пути Лиги чемпионов.

Жеребьевка плей-офф пройдет 13 февраля, а матчи 1/8 финала состоятся 28 февраля/1 марта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Юношеская лига УЕФА Рух Шахтер U-19

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