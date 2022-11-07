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Шахтер узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы-2022/23. Узнай с кем играет Шахтер Донецк в 1/16 финала турнира.
Сегодня, 14:19
Шахтер в Лиге Европы
Шахтер в Лиге Европы

Представитель Украины донецкий Шахтер во время жеребьевки в Ньоне, Швейцария, узнал, с кем сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. 

Церемония состоялась в швейцарском Ньоне и опонентом "горняков" стал Ренн.

Когда пройдет матч Шахтер - Ренн

Первый матч между командами пройдет 16 февраля, ответный поединок сыграют через неделю - 23 февраля.

Напомним, что Шахтер в своей группе Лиге чемпионов занял третье место в таблице и опустился в Лигу Европы. В свою очередь Ренн по итогам группового раунда оказался вторым в группе ЛЕ.

Ранее также состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, в которую Шахтер не сумел пробиться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ренн

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