Шахтер узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы-2022/23. Узнай с кем играет Шахтер Донецк в 1/16 финала турнира.
Представитель Украины донецкий Шахтер во время жеребьевки в Ньоне, Швейцария, узнал, с кем сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
Церемония состоялась в швейцарском Ньоне и опонентом "горняков" стал Ренн.
Когда пройдет матч Шахтер - Ренн
Первый матч между командами пройдет 16 февраля, ответный поединок сыграют через неделю - 23 февраля.
Напомним, что Шахтер в своей группе Лиге чемпионов занял третье место в таблице и опустился в Лигу Европы. В свою очередь Ренн по итогам группового раунда оказался вторым в группе ЛЕ.
Ранее также состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, в которую Шахтер не сумел пробиться.