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Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Стало известно, кто с кем сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сегодня, 13:19
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне в европейском доме футбола состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки было определено восемь пар команд, которые встретятся в первом раунде плей-офф. Победители этих матчей пройдут в следующий этап – 1/4 финала и продолжат борьбу за главный трофей ЛЧ.

Отметим, что во время жеребьевки команды, ставшие лидерами таблицы своей группы, были сеяными, тогда как вторые места были несеяными.

Итоги жеребьевки

  • РБ Лейпциг (Германия) - Манчестер Сити (Англия)
  • Брюгге (Бельгия) - Бенфика (Португалия)
  • Ливерпуль (Англия) - Реал Мадрид (Испания)
  • Милан (Италия) - Тоттенхэм (Англия)
  • Айнтрахт (Германия) - Наполи (Италия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия) - Челси (Англия)
  • Интер (Италия) - Порту (Португалия)
  • ПСЖ (Франция) - Бавария (Германия)

Отметим, что первые поединки стадии 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля, тогда как ответные матчи состоятся 7-8 и 14-15 февраля.

К сожалению, единственный представитель Украины в нынешней Лиге чемпионов не смог получить путевку в 1/8 финала и примет участие в жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жеребьевка

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