Настало время Лунина? Грубая ошибка Куртуа привела к пропущенному мячу Реала в матче с Ливерпулем

Мадридский Реал в рамках 1/8 финала на Энфилде встречается с Ливерпулем и уже на 14-й минуте матча "красные" повели в счете 2:0.

Второй гол забил Мохамед Салах, но главным виновником этого мяча был голкипер Тибо Куртуа. Бельгиец в своей штрафной потерял мяч в простой ситуации и именно египтянин был ближе всего.

Салах подобрал игровой снаряд и отправил его в ворота.

Отметим, что первый гол-красавец был забит Дарвином Нуньесом уже на 4-й минуте. В середине первого тайма Винисиус смог отыграть один мяч.

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