Милан - Наполи: видео голов и обзор матча Лиги Чемпионов 12.04.2023
В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Милан на своем поле принял Наполи.
"Россонери" открыли счет после стремительной контратаки в концовке первого тайма, которую завершил Исмаэль Беннасер.
Далее команды создали ряд опасных моментов, но в большей степени страсти кипели между игроками, а не из-за обоюдоострой игры.
Вашему вниманию обзор и видео голов матча Милан - Наполи.
Милан - Наполи 1:0
Гол: Беннасер, 40
Милан: Меньян - Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия - Тонали, Беннасер (Салемакерс, 67), Леау, Крунич, Даис (Ребич, 80) - Жиру.
Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Дже, Руй (Оливера, 81) - Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелински (Ндомбеле, 81) - Эльмас, Кварацхелия (Политано, 81) - Лосано (Распадори, 69).
Предупреждения: Зелински, Пиоли (за пределами поля), Беннасер, Замбо-Ангисса, Ди Лоренцо, Ким, Салемакерс, Ррахмани.
Удаление: Замбо-Ангисса (вторая желтая)