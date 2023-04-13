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Милан - Наполи: видео голов и обзор матча Лиги Чемпионов 12.04.2023

Вашему вниманию лучшие моменты первого матча противостояния двух итальянских команд в четвертьфинале главного клубного турнира Европы.
Сегодня, 00:30
Милан - Наполи / Getty Images
Милан - Наполи / Getty Images

В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Милан на своем поле принял Наполи.

"Россонери" открыли счет после стремительной контратаки в концовке первого тайма, которую завершил Исмаэль Беннасер.

Далее команды создали ряд опасных моментов, но в большей степени страсти кипели между игроками, а не из-за обоюдоострой игры.

Вашему вниманию обзор и видео голов матча Милан - Наполи.

Милан - Наполи 1:0

Гол: Беннасер, 40

Милан: Меньян - Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия - Тонали, Беннасер (Салемакерс, 67), Леау, Крунич, Даис (Ребич, 80) - Жиру.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Дже, Руй (Оливера, 81) - Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелински (Ндомбеле, 81) - Эльмас, Кварацхелия (Политано, 81) - Лосано (Распадори, 69).

Предупреждения: Зелински, Пиоли (за пределами поля), Беннасер, Замбо-Ангисса, Ди Лоренцо, Ким, Салемакерс, Ррахмани.

Удаление: Замбо-Ангисса (вторая желтая)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Милан ЛЧ

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