Фанаты Наполи попытались испортить сон игрокам Милана перед матчем Лиги чемпионов

Все попытки неаполитанских болельщиков оказались тщетны - за это стоит благодарить звукоизоляцию в отеле.

Итальянские фанаты - одни из самых страстных во всем мире. Временами их любовь к своему клубу заставляет их идти на разного рода меры, чтобы добыть для своих любимых игроков хоть какое-то преимущество.

Этому же принципу последовали фанаты Наполи. Они выяснили, где остановились игроки Милана и решили испортить им сон, устроив прошлой ночью демонстрацию того, что их ожидает на стадионе имени Диего Армандо Марадоны.

Однако, как сообщает SempreMilan со ссылкой на MilanNews, все это было зря. Как оказалось, в отеле, в котором спали "россонери" отличная звукоизоляция, а потому ни Стефано Пиоли, ни его подопечные даже ничего и не услышали и ничто не смогло прервать их беззаботный сон.

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Напомним, что ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Наполи и Миланом состоится во вторник, 18 апреля. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече этих двух команд победу с минимальным счетом праздновали "красно-черные", благодаря единственному голу в исполнении Исмаэля Беннасера.