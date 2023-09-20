Реал - Унион 1:0: обзор матча и результат игры 20.09.2023

"Сливочные" очень долго не могли забить, нанеся тридцать ударов по воротам дебютанта Лиги чемпионов.

В среду, 20 сентября, в Мадриде на Сантьяго Бернабеу состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором немецкий Унион пожаловал в гости к местному Реалу.

Команды подошли к данному противостоянию в разных состояниях. "Бланкос" хоть и потеряли несколько важных исполнителей из-за тяжелых травм, но все равно прошли старт сезона без потерь, выиграв все свои матчи.

У немцев ситуация отличается: они также не могли рассчитывать на некоторых игроков, но при этом и в чемпионате они проиграли два последних матча подряд. А потому дебют в Лиге чемпионов для них мог сложиться очень тяжело.

По сути, так оно и получилось. Практически весь матч подопечные Урса Фишера отбивались от многочисленных атак "королевского клуба", сделав ставку на контратаки. Но их было так мало, что рассчитывать на гол Униону не пришлось.

А вот Реал наоборот, нанес три десятка ударов по воротам Фредерика Реннова, но главной проблемой испанцев в этот день была точность - всего шесть ударов попали в створ, и либо вратарь, либо каркас ворот спасали берлинский клуб.

Но все-таки испанский коллектив взял свое. Уже в добавленное ко второму тайму время Тони Кроос разыграл угловой с Феде Вальверде, который нанес удар из-за пределов штрафной.

Удар был заблокирован защитником, после чего мяч от спины другого игрока Униона попал к Джуду Беллингему. Англичанин, находясь в метре от ворот, не промахнулся, вырвав тем самым для своей команды победу.

В итоге Реал стартует с трудно добытой победы, а дебют Униона в Лиге чемпионов завершился минимальным поражением.

Читай также: Футбол сегодня: Лига чемпионов вернулась - матч Баварии и Юнайтед, игра Реала и дебют Трубина

Статистика матча Реал - Унион первого тура группового этапа Лиги чемпионов

Реал - Унион 1:0

Гол: Беллингем, 90+4.

Ожидаемые голы (xG): 3,54 - 0,2

Владение мячом: 71% - 29%

Удары: 30 - 3

Удары в створ: 7 - 0

Фолы: 8 - 11

Реал: Аррисабалага - Васкес, Рюдигер, Начо (Гарсия, 73), Алаба - Модрич (Диас, 80), Чуамени (Вальверде, 66), Камавинга (Кроос, 66), Беллингем - Родриго, Хоселу.

Унион: Реннов - Духи, Бонуччи (Экель, 80), Лейте - Юранович, Тузар (Кемляйн, 83), Крал, Лаидуни (Ааронсон, 66), Госенс - Бекер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66).

Предупреждения: Чуамени - Тузар.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!